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  • 05.12.2019 10:18
  • Son Güncelleme: 05.12.2019 10:27

2023'te sindeki yerlilik oranı yüzde 75'e çıkarılacak

yerli ve milli yatırım atılımlarına devam ediyor. Cumhurbaşkanlığı i Başkanlığı 2019-2023 Dönemi Stratejik Planı'na göre 2023'te savunma sanayisindeki yerlilik oranı yüzde 75'e çıkarılacak.

Yerlilik oranı yüzde 75'e çıkarılacak!

Savunma ve güvenlik güçlerinin sürpriz etkisi yaratacak kabiliyetler kazanması amacıyla "İnsansız, Otonom ve Yapay Zeka Projeleri", "Yeni Nesil Silah Sistemleri", "Nesnelerin İnterneti Askeri Uygulamalar" ile "Siber Güvenlik ve Uzay Teknolojileri" başlıklarında çalışmalar yürütülecek.

KOBİ'LER DAHİL TÜM SAVUNMA SANAYİSİ FİRMALARINA FİNANSAL DESTEK SAĞLANACAK
Ülke/proje bazlı stratejileri doğrultusunda yeni finansal modeller oluşturularak ve mevcut off-set uygulamalarının ihracata uyarlanması sağlanarak her yıl en az 2'şer ihracat sözleşmesi imzalanacak.

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