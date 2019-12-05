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  • Son Güncelleme: 05.12.2019 09:48

'in uçak yalanı elinde patladı!

İyi Parti Genel Başkanı ’in, İşleri Başkanı ’ın Cibuti’deki cami açılışına özel uçakla gittiği ve 744 bin lira harcandığı iddiası yalan çıktı. Diyanet, Erbaş’ın tarifeli uçak biletini yayınladı.

Meral Akşener'in uçak yalanı elinde patladı!

Türkiye Vakfı tarafından Cibuti'de yaptırılan 2. Abdülhamid Han Camii ve Külliyesi 'da Başkanı ile Diyanet İşleri Başkanı 'ın da katıldığı törenle ibadete açıldı.

Konuyu çarpıtarak parti grubuna taşıyan İYİ Parti Genel Başkanı , açılışa gitmek için özel uçak kiralandığını ve bunun için Diyanet'in 744 bin TL harcadığını iddia etti.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın Basın Müşaviri Burak Orhan bu iftirayı sert dille yalanladı. İddiaların asılsız olduğunu belirterek Erbaş'ın tarifeli uçuşuna ilişkin bileti paylaşan Orhan şunları söyledi:

TAMAMEN GERÇEK DIŞI
"Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından Cibuti'deki açılış için herhangi bir uçak kiralanmamıştır. İddia tamamen gerçek dışıdır. Sayın Erbaş, Afrika Parlamenterler Birliği Konferansı için Cibuti'de bulunan TBMM Başkanı Sayın Mustafa Şentop ve beraberindeki heyetle birlikte caminin açılış töreninin ardından TBMM Başkanımızın uçağıyla Türkiye'ye dönmüştür. Diyanet İşleri Başkanımız Prof. Dr. Ali Erbaş, Türk Hava Yolları ile Havalimanı'ndan 29 Kasım 2019 tarihinde saat 00:55'de kalkan uçakla Cibuti'ye hareket etmiştir ve açılışın yapılacağı sabah saatlerinde Cibuti'ye varmıştır."

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