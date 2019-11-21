Ankara'da Gazi Üniversitesi öğrencisi Şule Çet (23), geçen yıl 29 Mayıs'ta bir plazanın 20'nci katından şüpheli şekilde düşerek hayatını kaybetti. Olayın ardından tutuklanan Çağatay Aksu (34) ve Berk Akand'ın (33) yargılanmasına ise dün devam edildi. Savcı, Çağatay Aksu ve Berk Akand için 'müebbet' hapis cezası istedi. Dava, 4 Aralık 2019 tarihine ertelendi.
Berk Akand ve Çağatay Aksu
Berk Akand ve Çağatay Aksu
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