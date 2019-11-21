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davasında savcı, ve için 'müebbet' hapis cezası istedi

'da öğrencisi (23), geçen yıl 'ta bir plazanın 20'nci katından şüpheli şekilde düşerek hayatını kaybetti. Olayın ardından tutuklanan (34) ve 'ın (33) yargılanmasına ise dün devam edildi. Savcı, Çağatay Aksu ve Berk Akand için 'müebbet' hapis cezası istedi. Dava, 4 Aralık 2019 tarihine ertelendi.

Katillere müebbet
Ankara'da öğrencisi Şule Çet (23), geçen yıl 'ta bir plazanın 20'nci katından şüpheli şekilde düşerek hayatını kaybetti. Olayın ardından tutuklanan (34) ve 'ın (33) yargılanmasına ise dün devam edildi. Savcı, Çağatay Aksu ve Berk Akand için 'müebbet' hapis cezası istedi. Dava, 4 Aralık 2019 tarihine ertelendi.



Berk Akand ve Çağatay Aksu

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