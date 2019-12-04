Sigara içen tiryakileri üzen haber yeni yıl ile birlikte gelebilir. Bu bağlamda 2020'de sigaraya zam mı gelecek? Sigaraya kaç TL zam yapılacak? 2020 sigara fiyatları ne kadar olacak? Gibi sorular şimdiden sorulmaya başlandı. İnternette yer alan bir fotoğrafta 5 Ocak 2020 tarihinde sigaralarının fiyatlarına zam geleceği iddia ediliyor. Fotoğrafta sigaralarının zamlı fiyatı olduğu öne sürülüyor. Sigaraya zammı ile ilgili detaylar ise araştırılmaya başlandı. Peki Sigaraya 2020'de zam gelecek mi? Sigaranın vücudun hemen hemen her yerine zarar verdiği bir gerçek. Hatta bazı yerlerde yaptığı tahribatlar ileride geri dönüşü çok zor sağlık problemlerine sebep olabilir.

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