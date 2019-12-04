Çelik'in açıklamaları şöyle;

Şimdiye kadar görülen en başarılı, en geniş savunma örgütü olarak NATO'nun geleceği dünyanın geleceğini de doğrudan ilgilendiriyor. Ticaret savaşlarının yanı sıra, savunma anlayışlarındaki kopuşların dünyayı iyi bir yere götürmediğini tarihten biliyoruz.

NATO'nun bu kadar geniş bir savunma örgütü olması, aynı zamanda işleyişi hakkındaki eleştirileri de beraberinde getiriyor. Çeşitli dönemlerde çeşitli tanımlara kavuştu NATO ama ilk defa bu kadar tartışılıyor.

Türkiye en önde gelen NATO güçlerinden biridir. Tartışmasız biçimde, savunma konularında Bilgi sahibi olan herkes Türkiye olmadan NATO düşünülemeyeceğini kabul eder.

Gerek NATO'ya yapılan katkılar, gerekse NATO misyonlarına katılımı konusunda eksiksiz ve başarılı bir sicili var Türkiye'nin. Türkiye bu bakımdan dünyada barış misyonlarının aranılan ve güvenilen gücüdür. Bu güven her zaman artarak devam etmiştir.

Türkiye'nin terörle mücadele ederken NATO ülkelerine sık sık ilkeleri hatırlatması NATO'nun geleceğini etkileyecek başlıktır. Herhangi bir NATO ülkesinin bir terör örgütüyle mücadele ederken başka terör örgütüyle iş tutmasının yanlışlığı sadece Türkiye tarafından dile getiriliyor.

Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın NATO'ya hatırlattığı ilkeler esasında bundan sonrasında NATO'nun sağlıklı ve doğru şekilde geleceğe yürümesi için yegane yol haritasıdır. Bu ilkeler hem eleştirilere konu olan eksikleri giderecek hem de ilkeli bir savunma misyonunu güncelleyecektir.