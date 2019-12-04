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  • Son Güncelleme: 05.12.2019 00:28

Başkan Erdoğan'dan 'da önemli açıklamalar

Son dakika haberi! Başkan 'da Türk vatandaşlarıyla bir araya geldiği toplantıda önemli açıklamalarda bulunuyor. Türkiye'nin 17 öncesine göre daha güçlü bir konumda olduğunu belirten Erdoğan, "Bugün üzerinde oyun oynanan değil, artık oyun bozan kararlı bir Türkiye var." dedi.

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Başkan 'da önemli açıklamalarda bulunuyor.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları;

Bugün bir kez daha sizlere Türkiye'deki kardeşlerinizin dostlarınızın selamlarını getirdim.

Zorluklardan yılmadınız, sıkıntılardan geri adım atmadınız. Başarılarınızla hem bizim hem ailelerinizin gözlerini kabarttınız. Şimdi önünüzde ayın 12'sinde İngiltere'de bir seçim var. Burada belirleyici bir rol oynamalısınız ve oynayacağınıza da inanıyorum. Ülkem ve milletimiz adına tek tek teşekkür ediyorum.

Türkiye emin ellerde, Türkiye emniyet huzur, barış içinde. Bugün 17 yıl öncesine göre daha güçlü bir Türkiye var. Bugün üzerinde oyun oynanan değil, artık oyun bozan kararlı bir Türkiye var. Dünyada en fazla insanı yardım yapan cömert bir ülke var.

(Suriye'den ne zaman çıkacaksınız diyenlere sert cevap) Sizin Suriye'de ne işiniz var.

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