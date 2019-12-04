Başkan Erdoğan'dan Trump'a Macron cevabı: Konuşmaya değmez 04.12.2019 11:59

Sabah Gazetesi Ankara Temsilcisi Okan Müderrisoğlu, Başkan Erdoğan ve ABD Başkanı Donald Trump'ın Washington'da gerçekleşen görüşmesine dair bir anektodu ile kez paylaşdı. Müderrisoğlu, Trump'ın Erdoğan'a "Macron NATO'nun beyin ölümünün gerçekleştiğini söylüyor. Siz ne düşünüyorsunuz?" diye sorduğunu ve Erdoğan'ın soruyu "konuşmaya değmez" şeklinde yanıtladığını belirtti.

ZİRVEDE DİLE GETİRDİ

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump yaptığı açıklamada, "NATO'nun beyin ölümünün gerçekleştiğini söylemek çok aşağılayıcı" ifadelerini kullandı.

Trump, NATO'ya en fazla ihtiyaç duyan ülkelerin başında Fransa'nın geldiğini belirterek, "Bu tarz açıklamalar çok tehlikeli" şeklinde konuştu.