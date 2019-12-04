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  • Son Güncelleme: 04.12.2019 18:24

Bakan Albayrak'tan kritik zirveye ilişkin açıklama: ittifakının rolü büyük önem arz ediyor

Hazine ve Maliye Bakanı , Başkan ’ın ’yi temsil ettiği Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne ilişkin açıklamada bulundu. Albayrak, "Küresel ve bölgesel istikrarsızlıkların arttığı bir dönemde NATO ittifakının rolü büyük önem arz ediyor." ifadelerine yer verdi.

Bakan Albayrak duyurdu: Büyük önem arz ediyor

Hazine ve Maliye Bakanı , 'da düzenlenen Başkan 'ın 'yi temsil ettiği Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne ilişkin açıklamada bulundu.

Bakan Albayrak Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Londra'da gerçekleşen NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'nde Sn. Cumhurbaşkanımıza eşlik ettik. Küresel ve bölgesel istikrarsızlıkların arttığı bir dönemde NATO ittifakının rolü büyük önem arz ediyor." ifadelerine yer verdi.

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