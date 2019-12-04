Bugünkü
Takvim
  • Güncel
  • 04.12.2019 18:58
  • Son Güncelleme: 04.12.2019 18:58

Emine Erdoğan, 'da sergileri gezdi

Başkan 'ın eşi Emine Erdoğan, 'da 'daki sergileri ziyaret etti. Emine Erdoğan, Twitter'dan British Museum'da bulunan "Doğu'dan İlhamla: Batı Sanatını Nasıl Etkiledi" ve "İslam Dünyası Eserleri" sergilerine yaptığı ziyaretlere ilişkin paylaşımda bulundu.

Emine Erdoğan, British Museum'u gezdi

Başkan 'ın eşi Emine Erdoğan, 'da 'daki sergileri ziyaret etti.

Emine Erdoğan, Twitter'dan British Museum'da bulunan "Doğu'dan İlhamla: İslam Dünyası Batı Sanatını Nasıl Etkiledi" ve "İslam Dünyası Eserleri" sergilerine yaptığı ziyaretlere ilişkin paylaşımda bulundu.

Paylaşımında, medeniyetlerin etkileşiminin insanlık ailesi için büyük bir tecrübe paylaşımı olduğunu belirten Emine Erdoğan, "Bu tarihsel birikimin, bugün de kültürler arası hoşgörü iletişimine imkan sağlayacağını umuyorum." ifadelerini kullandı.



kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerGüncel HaberleriEmine Erdoğan, British Museum'da sergileri gezdi
Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri