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  • Son Güncelleme: 03.12.2019 13:30

Son dakika: 'dan yeni açıklaması!

Genel Sekreteri Stoltenberg, " askeri operasyonunu durdurdu. Şiddette ciddi bir azalma var. Bundan sonra siyasi çözüm için çabalamalıyız" ifadelerini kullandı.

NATO'dan yeni Türkiye açıklaması!

Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, NATO Liderler Zirvesi öncesi açıklamalarda bulundu.

Stoltenberg, "NATO kuvvetlerinin Polonya ve Baltık ülkelerindeki mevcudiyeti sayesinde Rusya'ya çok güçlü bir sinyal gönderiyoruz. Polonya ya da Baltık ülkelerine herhangi bir saldırı olursa, tüm ittifak karşılık verecek" dedi. NATO'nun bir düşman listesi olmadığını ancak, müttefiklerin gerekli durumlarda karşılık vereceğini belirten Stoltenberg, Avrupa Birliği'nde güçlü bir savunmaya karşı olmadığını, ancak NATO'nun yerini almaya çalışmanın bir anlam ifade etmediğini söyledi.

ABD, 'ye NATO'nun Baltık ülkeleri ve Polonya'ya yönelik savunma planlarına destek verme çağrısı yapmıştı. Türkiye ise NATO'nun Suriye'de terör örgütü PPK/YPG ile mücadelesine daha fazla siyasi destek vermesi gerektiğini savunmuş ve Türkiye için de aynı duyarlılığın gösterilmesini istemişti.

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