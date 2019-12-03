Bugünkü
Takvim
  • Güncel
  • 03.12.2019 10:23
  • Son Güncelleme: 03.12.2019 10:26

eski Genel Sekreteri Rasmussen: NATO'nun 'ye sırtını dönmesi tarihi bir hata

eski Genel Sekreteri , birliğin 'yi yalnız bırakmaması gerektiğini söyledi ve NATO'nun Türkiye'ye sırtını dönmesini tarihi bir hata olarak niteledi.

NATO'nun Türkiye'ye sırtını dönmesi tarihi bir hata

eski Genel Sekreteri , birliğin 70'inci kuruluş yıl dönümü öncesinde İngiliz yayın kuruluşu 'a açıklamalarda bulundu.

2009 ve 2014 yılları arasında NATO'nun görevini yürüten Anders Fogh Rasmussen, NATO'nun tarihte hiç olmadığı kaçar siyasi görüş ayrılıkları yaşadığını belirtti.

Eski genel sekreter, birlik içerisinde yaşanan mevcut siyasi krizlere değindi ve bu durumun 'da düzenlenecek olan 'ne gölge düşürebileceğinden bahsetti.

ABD Başkanı 'ın NATO'ya üye bazı ülkelerin birliğe yeterince maddi katkı yapmadığı açıklamalarını ele alan Anders Fogh Rasmussen, ABD'nin NATO'ya olan taahhüdü üzerinde şüpheler oluştuğunu söyledi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un geçtiğimiz günlerde dediği, "NATO'nun beyin ölümü gerçekleşti' sözleri üzerine konuşan Anders Fogh Rasmussen, tartışmalı sözlerin üye ülkeler arasında rahatsızlık yarattığını dile getirdi.

Son olarak 'nin birlik içerisindeki mevcut durumuna değinen Anders Fogh Rasmussen, hava savunma sistemleri i Rus yapımı S-400'leri tercih de etse NATO'nun Türkiye'yi bırakmaması gerektiğini ifade etti ve birlik üyelerinin Türkiye'ye sırtını dönme tavrını tarihi bir hata olarak niteledi.

Anders Fogh Rasmussen, söz konusu 3 maddenin Londra'da gerçekleşecek olan NATO Liderler Zirvesi'ni raydan çıkarma ihtimal olduğu uyarısında bulundu.

Anders Fogh Rasmussen ayrıca, "NATO askeri olarak 'tan bu yana en güçlü durumunda ama ittifak siyasi olarak daha zayıf." değerlendirmesinde bulundu.

Kuruluşunun 70'inci yılında NATO liderleri, zirve için 3-4 Aralık'ta Londra'da bir araya gelecek. Zirve İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in ev sahipliğinde 'nda gerçekleştirilecek davetle başlayacak.

4 Aralık Çarşamba günü liderler Çin, siber güvenlik ve NATO'nun uzaydaki varlığı gibi konuları ele alacağı 3-4 saat sürmesi beklenen toplantı için bir araya gelecek.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerGüncel HaberleriNATO eski Genel Sekreteri Rasmussen: NATO'nun Türkiye'ye sırtını dönmesi tarihi bir hata
Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri