Kamuoyunun yakından takip ettiği af yasası ne zaman çıkacak, af yasası kimleri kapsayacak araştırmaları devam ediyor. Ceza infaz kanununda yapılacak değişikliklerin öngörüldüğü af yasasının 2020 yılının Ocak ayında Meclis'te görüşülmesi bekleniyor. Ak Parti ceza infaz düzenlemesini 2. pakete bıraktı. Taslağa göre süreli hapis cezalarındaki infazın yarı yarıya uygulanması üzerinde duruyor. Bu durumda örneğin 10 yıl hapis cezası alan bir kişi cezaevinde 6 yıl 6 ay kalması yerine sadece 5 yıl hapis cezası yatacak. Bu anlamda 10 yıl ceza almış bir kişinin cezasından 1 yıl 6 ay kadarlık süre af edilmiş olacak. AK Partinin bu hazırladığı bu paketle, cezaevinde en az 38 bin kişinin tahliye olacağı hesaplanıyor.

AF YASASI İLE 129 BİN KİŞİ TAHLİYE EDİLECEK

AK Parti yeni yargı paketi üzerindeki hazırlığı devam ettirirken MHP'nin daha önceden hazırladığı teklif bir kez daha gündeme geldi. Teklifin mimarlarından MHP'li Fetih Yıldız, sosyal medya hesabı paylaşımından AK Parti'nin hazırladığı o teklife göndermede bulundu. Yıldız ''şartı ceza indirimi kanunu teklifinin yasalaşması durumunda ilk etapta 93 bin ki, zaman içinde 36 bin kişi olmak üzere 129 bin kişi tahliye olur.

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