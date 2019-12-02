Ekonomi kötü gidiyor algısıyla prim yapma peşindeki CHP'lilerden lüks restoranda şatafatlı eğlence
Ekrem İmamoğlu, Tunç Soyer ve Canan Kaftancıoğlu, FOX TV ve Sözcü Gazetesi'nin yönetici ve yazarlarıyla bir araya geldi! Ekran önünde "Millet yiyecek ekmek bulamıyor" algısıyla prim yapma peşine düşen CHP'liler lüks restoranda tıka basa yedi. Yemeğe FOX TV Genel Yayın Yönetmeni Doğan Şentürk, Sözcü Gazetesi yazarları Özlem Gürses ve Deniz Zeyrek'in katıldığı öğrenildi. CHP ve CHP yandaşı medyanın şatafatlı eğlencesi sosyal medyada büyük tepki çekti.
02.12.2019 08:46
- Son Güncelleme: 02.12.2019 08:47
Her fırsatta ekonomi kötü gidiyor algısıyla prim yapma peşine düşen ve kameralar karşısında fakir edebiyatı yapan CHP tayfası, faturası onbinlerce lirayı bulan lüks bir restoranda kaz, şarap ve rakı "sefası" yaptı. Ekrem İmamoğlu, Tunç Soyer ve Canan Kaftancıoğlu'nun katıldığı yemeğe CHP yandaşlığıyla bilinen FOX TV Genel Yayın Yönetmeni Doğan Şentürk, Sözcü Gazetesi yazarları Özlem Gürses ve Deniz Zeyrek de katıldı.
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