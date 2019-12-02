Ekonomi kötü gidiyor algısıyla prim yapma peşindeki CHP'lilerden lüks restoranda şatafatlı eğlence

Her fırsatta ekonomi kötü gidiyor algısıyla prim yapma peşine düşen ve kameralar karşısında fakir edebiyatı yapan CHP tayfası, faturası onbinlerce lirayı bulan lüks bir restoranda kaz, şarap ve rakı "sefası" yaptı. Ekrem İmamoğlu, Tunç Soyer ve Canan Kaftancıoğlu'nun katıldığı yemeğe CHP yandaşlığıyla bilinen FOX TV Genel Yayın Yönetmeni Doğan Şentürk, Sözcü Gazetesi yazarları Özlem Gürses ve Deniz Zeyrek de katıldı.