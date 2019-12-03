Bugünkü
Takvim
  • Güncel
  • 03.12.2019 10:19
  • Son Güncelleme: 03.12.2019 10:52

İşte 'nin yalan siyaseti! Kılıçdaroğlu'nun 'İş istedi kolu kırıldı' dediği çocuğun kolunun kırık olmadığı ortaya çıktı!

Genel Başkanı ’nun, partisinin grup toplantısında gündeme taşıdığı, iş istemeye giden çocuğun darp edildiği yönündeki açıklamanın gerçeği yansıtmadığı ortaya çıktı.

İşte CHP'nin yalan siyaseti!

Bir ulusal gazetenin "Belediyeden iş istedi kolu kırıldı" başlıklı haberini 26 Kasım tarihinde 'nin grup toplantısında gündeme taşıyan 'nun "kolu kırılan" diyerek bahsettiği adlı gencin kolunun kırık olmadığı anlaşıldı.

28 Kasım tarihinde 'da bir kafeteryada kamera kayıtlarına yansıyan görüntülerde, söz konusu gencin kollarında herhangi bir alçının olmadığı, eli ve kollarını da rahatlıkla kullandığı tespit edildi.

Kamera kayıtlarında arkadaşlarıyla birlikte bir kafeteryaya gelen Emirhan Zengin'in çevresindeki tanıdıklarıyla kollarını da kullanarak şakalaştığı da görüldü.

Uzmanlar, "Kolu kırık olan bir gencin tedavisi en asgari bir ay sürmektedir. Alçıdan çıkarılan kolun hareket kabiliyeti son derece kısıtlıdır. Kırık bir kolun tedavisi toplam 3 ayı kapsamaktadır" diye görüş belirtti.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerGüncel Haberleriİşte CHP'nin yalan siyaseti! Kılıçdaroğlu'nun 'İş istedi kolu kırıldı' dediği çocuğun kolunun kırık olmadığı ortaya çıktı!
Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri