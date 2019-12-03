Gezi Parkı olaylarındaki çıkışlarıyla bilinen İhsan Eliaçık, yaptığı açıklamayla yeniden gündemde.

DAHA ÖNCE DE BENZER ŞEYLER ZIRVALAMIŞTI!

Namazın dinin direği olmadığını, Kurban Bayramı'nda kurban kesmenin Kur'an-ı Kerim'de olmadığını savunan İhsan Eliaçık, şimdi de alkol konusunda fetva vermeye kalktı.

"İÇKİNİN CEZASI YOK"

İhsan Eliaçık, "İçkinin Kur'an'da cezası yok." dedi.

"NEREDE GEÇİYOR, GÖSTERİN"

Kur'an'da 4 hakiki cezanın olduğunu ifade eden Eliaçık, "Öldürmek (Bakara; 178), çalmak (Maide; 38), zina (Nur; 2) iftira (Nur; 4) ve mecazi olan Kenz-kendine servet yapmak- (Tövbe; 34-35). İçki cezası nerede geçiyor, hadi onu da siz gösterin." dedi.

DİYANET NE DİYOR?

"Sarhoşluk veren içkiler hakkında dört âyet gelmiştir. Bunlardan ikisinde içkinin yanında kumar da zikredilmiştir. Mekke döneminde gelen ilk âyette, içkinin dinî hükmüne temas edilmeksizin insanların hurma ile üzüm suyundan hem içki hem de tatlı yiyecek olarak yararlandıklarına dikkat çekilmiş, bu iki meyveyi yaratıp veren Allah'a karşı minnettar olmaları telkin edilmiştir (Nahl 16/67). Medine'ye hicret edildikten dört yıl sonra sarhoşluk veren içkilerin bu maksatla kullanılması yasaklanmıştır. Bu yasaklama da birden olmamış, önce "sarhoş iken namaz kılmak" menedilmiş (Nisâ 4/43), sonra "içki ve kumarın bazı faydaları bulunmakla beraber zararının daha büyük olduğu" bildirilmiş ve böylece insanlar kesin yasaklamaya hazırlanmış; nihayet "İçki, kumar... şeytan işi iğrenç şeylerdir. Bunlardan kaçının ki kurtuluşa eresiniz" (Mâide 5/90) buyurularak içki ve kumar müslümanlara kesin olarak haram kılınmıştır. Başta Hz. Ömer olmak üzere birçok sahâbînin çeşitli sebeplerle içki ve kumarın hükmünün açıklanmasını istemeleri, ilgili açıklamalar peşi peşine geldikçe daha fazla açıklama talep etmeleri içki ve kumarı yasaklayan, yasaklama gerekçelerini sıralayan âyetlerin iniş sebepleri arasında zikredilir (Buhârî, "Eşribe", 2-21; Müslim, "Eşribe", 3-12)."