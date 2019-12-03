Af yasası ne zaman çıkacak, af yasası kimleri kapsayacak araştırması vatandaşların gündeminde. Cezaevlerinde 284 bin 624 kişi var. Bunların 129 bini, AK Parti ve MHP tarafından hazırlanan ceza indirimi, yeni infaz düzenlemesi ve denetimli serbestlik sürelerinin uzatılması adı altında çıkarılacak af yasası ile tahliye olabilir. Ceza infaz kanunundaki değişiklik teklifi ya da kamuoyundaki yaygın kullanımıyla "af yasası" ile ilgili merak ettikleriniz haberimizde. İnfaz düzenlemesi ne zaman gündeme gelecek?" sorusu yanıtını buldu. Edinilen bilgilere göre, AK Parti, infaz indirimini içeren düzenlemeyi yeni yılda yani 2020 Ocak ayında Meclis gündemine getirecek.

AF YASASI İLE 129 BİN KİŞİ TAHLİYE EDİLECEK

AK Parti yeni yargı paketi üzerindeki hazırlığı devam ettirirken MHP'nin daha önceden hazırladığı teklif bir kez daha gündeme geldi. Teklifin mimarlarından MHP'li Fetih Yıldız, sosyal medya hesabı paylaşımından AK Parti'nin hazırladığı o teklife göndermede bulundu. Yıldız ''şartı ceza indirimi kanunu teklifinin yasalaşması durumunda ilk etapta 93 bin ki, zaman içinde 36 bin kişi olmak üzere 129 bin kişi tahliye olur.

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