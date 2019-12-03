Bakan Albayrak'tan Dünya Engelliler Günü mesajı

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü sebebiyle sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.
"AŞAMAYACAĞIMIZ ENGEL YOK"
Albayrak, paylaşımında "Birlikte olduğumuzda, el ele verdiğimizde aşamayacağımız hiçbir engel yok. Dünya Engelliler Günü'nün engelsiz bir yaşam için farkındalığımızın güçlenmesine vesile olmasını dilerim." ifadelerine yer verdi.
"AŞAMAYACAĞIMIZ ENGEL YOK"
Albayrak, paylaşımında "Birlikte olduğumuzda, el ele verdiğimizde aşamayacağımız hiçbir engel yok. Dünya Engelliler Günü'nün engelsiz bir yaşam için farkındalığımızın güçlenmesine vesile olmasını dilerim." ifadelerine yer verdi.
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