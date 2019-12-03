Bugünkü
Takvim
  • Güncel
  • 03.12.2019 11:27
  • Son Güncelleme: 03.12.2019 11:27

Bakan Albayrak'tan Dünya Engelliler Günü mesajı

Bakan Albayrak, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Birlikte olduğumuzda, el ele verdiğimizde aşamayacağımız hiçbir engel yok." ifadelerini kullandı.

Bakan Albayrak'tan Dünya Engelliler Günü mesajı
Hazine ve Maliye Bakanı , 3 Aralık Dünya Engelliler Günü sebebiyle sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.

"AŞAMAYACAĞIMIZ ENGEL YOK"
Albayrak, paylaşımında "Birlikte olduğumuzda, el ele verdiğimizde aşamayacağımız hiçbir engel yok. Dünya Engelliler Günü'nün engelsiz bir yaşam için farkındalığımızın güçlenmesine vesile olmasını dilerim." ifadelerine yer verdi.





kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerGüncel HaberleriBakan Albayrak'tan Dünya Engelliler Günü mesajı
Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri