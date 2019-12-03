Hande Sarıoğlu Fatih Altaylı ile birlikte katıldığı bir programda gergin anlar yaşadı. Fatih Altaylı'ya sorduğu Emre Belezoğlu sorusu stüdyoyu terkettirdi. Peki Fatih Altaylı'nın programdan gitmesine neden olan Hande Sarıoğlu ne dedi, Hande Sarıoğlu kimdir, yaşı kaç? Peki Spor Saati programının sunucunu Hande Sarıoğlu kimdir, kaç yaşında?

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