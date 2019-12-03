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  • Son Güncelleme: 03.12.2019 12:29

, 'ya ne dedi? Olay oldu

kimdir, ve Fatih Alyatlı'ya ne dedi soruları merak konusu oldu. ile canlı yayında yaşadığı gergin dakikaların ardından sosyal medyada da gündem oldu. Emre Belözoğlu ve Ömer Bayram’ın haraketlerinin kıyaslandığı programda Fatih Altaylı sinirlenince sakinleşme bahanesiyle stüdyoyu terketti. Peki Hande Sarıoğlu, Fatih Altaylı'ya ne dedi? İşte tüm detaylar sayfamızda. Hande Sarıoğlu, 19 Eylül 1988 tarihinde Düzce’de dünyaya geldi. İstanbul Kültür Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı bölümünden mezun oldu.

Hande Sarıoğlu, Fatih Altaylı'ya ne dedi? Olay oldu

Hande Sarıoğlu Fatih Altaylı ile birlikte katıldığı bir programda gergin anlar yaşadı. Fatih Altaylı'ya sorduğu Emre Belezoğlu sorusu stüdyoyu terkettirdi. Peki Fatih Altaylı'nın programdan gitmesine neden olan Hande Sarıoğlu ne dedi, Hande Sarıoğlu kimdir, yaşı kaç? Peki Spor Saati programının sunucunu Hande Sarıoğlu kimdir, kaç yaşında?

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