Bugünkü
Takvim
  • Güncel
  • 03.12.2019 10:23
  • Son Güncelleme: 03.12.2019 10:59

'da operasyonu!

Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturması kapsamında, hakkında gözaltı kararı bulunan, 24'ü aktif görevdeki 36 Jandarma personelinden 18'i gözaltına alındı.

Ankara'da FETÖ operasyonu!

Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen /PDY soruşturması kapsamında, 24'ü görevde 12'si geçici olarak görevden uzaklaştırılan, Jandarma Genel Komutanlığı bünyesindeki toplam 36 teğmen ve astsubay için gözaltı kararı verildi. Şüphelilerden 23'ü, 20 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonla gözaltına alındı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu, Jandarma Genel Komutanlığı'nda FETÖ/PDY ile irtibatı tespit edilen 24'ü görevde, 12'si geçici olarak görevden uzaklaştırılan teğmen ve astsubay rütbesindeki 36 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ankesörlü ve kontörlü telefonlar ile büfe telefonlarından periyodik ve ardışık arama sistemiyle haberleştikleri belirlenen şüphelilerin yakalanması için Ankara merkezli 20 ilde eş zamanlı operasyon başlattı. Operasyonlarda 23 kişi gözaltına alınırken, 13 şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdürüldüğü belirtildi.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerGüncel HaberleriAnkara'da FETÖ operasyonu!
Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri