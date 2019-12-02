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  • 02.12.2019 17:55
  • Son Güncelleme: 02.12.2019 17:55

Son dakika: ’nün il imamı ve eşi hücre evinde yakalandı

Son dakika haberine göre 'nün () il imamı ve eşi, ’un Ortahisar ilçesinde saklandıkları hücre evinde yakalandı.

Kritik isim ve eşi hücre evinde yakalandı

Edinilen bilgiye göre, Emniyet Müdürlüğü ekipleri /Paralel Devlet Yapılanması'na (/) yönelik operasyonlarını sürdürüyor. FETÖ/PDY silahlı terör örgütü yapılanması içerisinde il imamı olan M.G. ve eşi A.G., Ortahisar ilçesinde bulunan hücre evine (gaybubet) yapılan operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.

Adli makamlarca haklarında arama kaydı bulunan şahısların evinde polis ekipleri tarafından yapılan aramada farklı isimler adına düzenlenmiş sahte kimlikler ve dijital materyaller ele geçirildi. Şahısların üzerlerine kayıtlı GSM hatlarında ByLock kullandıkları, 'da artıran hesapları ve kapatılan şirketlerde kayıtları olduğu tespit edildi.

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