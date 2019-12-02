Kırklareli'nde 2 şüpheli göçmen kaçakçılığı suçundan tutuklandı Kırklareli'nde göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı. Şüphelilerden M.T. ve H.G. göçmen kaçakçılığı suçundan çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandı, B.Y ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Haberler Güncel Haberleri Kırklareli'nde 2 şüpheli göçmen kaçakçılığı suçundan tutuklandı