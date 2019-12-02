Son dakika: FETÖ'nün TSK yapılanmasına operasyon: 25 şüpheli tutuklandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik soruşturmada gözaltına alınan ve hakimliğe sevk edilen 25 şüpheli tutuklandı.
AYRINTILAR GELECEK...
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik soruşturmada gözaltına alınan ve hakimliğe sevk edilen 25 şüpheli tutuklandı.
AYRINTILAR GELECEK...
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