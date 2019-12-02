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  • Son Güncelleme: 02.12.2019 09:59

Son dakika: FETÖ'nün TSK yapılanmasına operasyon: 25 şüpheli tutuklandı

Son dakika haberine göre İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik soruşturmada gözaltına alınan ve hakimliğe sevk edilen 25 şüpheli tutuklandı.

FETÖ'nün TSK yapılanmasına operasyon!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik soruşturmada gözaltına alınan ve hakimliğe sevk edilen 25 şüpheli tutuklandı.

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