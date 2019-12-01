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  • Son Güncelleme: 01.12.2019 16:22

Terörist Mazlum Kobani'den küstah sözler! 'nin oluşturduğu güvenli bölge için 'işgal' dedi

Hain terör örgütü ’nın uzantısı ’nin sözde sorumlusu Mazlum Kobani, ’nin Barış Pınarı Harekatı ile oluşturmak istediği güvenli bölge için işgal ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin oluşturduğu güvenli bölge için 'işgal' dedi

'ın Al Arabia televizyonuna konuşan terörist elebaşısı , çatışmaların devam ettiği ve Ayn İsa ilçelerinin yönetimine veya 'ya teslim edilmeyeceğini öne sürdü.

Abdi, "Anlaşmayı sürdürmek istiyoruz, ama Erdoğan'nın tüm bölgeyi işgal etme arzusu nedeniyle anlaşmayı sürdürmenin zor olduğunu kabul ediyoruz. Aslında kalıcı bir ateşkes yok" diye konuştu.

'NİN GÜVENLİ BÖLGE PLANINA 'İŞGAL' DEDİ
Mazlum Abdi'nin sözleri özetle şöyle:

"Türkiye'nin tekrar işgal saldırılarını başlatmasını bekliyoruz. Kontrol alanlarını genişletmek istiyorlar ve askeri operasyonun sona erdiğini resmen açıklamadlar. Til Temir ve Ayn İsa'yı kimseye devretmiyoruz birliklerimiz 2 yeri savunmaya devam edecek.

İşgal saldırısı, Amerikalılardan gelen yeşil ışıkla ve Trump ile Erdoğan arasındaki bir anlaşmayla gerçekleşti. Amerikalılar kendilerine bunun Trump'ın talimatı olduğunu ve Türkiye'nin saldıracağını söyledi. Amerikalıların Suriye'nin genel sorununu çözmedeki rollerinin farkındayız ve varlıklarının 'in ortadan kaldırılması için, Rojava'dan tamamen geri çekilmelerini istemedik. Türkiye ile ABD arasındaki ateşkes anlaşmasının imzalanmasından bu yana, Türkiye anlaşmayı ihlal etmeye devam ediyor. Son zamanlarda Til Temr ve Ayn İsa kentlerine yapılan son saldırı buna canlı bir örnek.

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