Suudi Arabistan'ın Al Arabia televizyonuna konuşan terörist elebaşısı Mazlum Abdi, çatışmaların devam ettiği Til Temir ve Ayn İsa ilçelerinin Suriye yönetimine veya Rusya'ya teslim edilmeyeceğini öne sürdü.

Abdi, "Anlaşmayı sürdürmek istiyoruz, ama Erdoğan'nın tüm bölgeyi işgal etme arzusu nedeniyle anlaşmayı sürdürmenin zor olduğunu kabul ediyoruz. Aslında kalıcı bir ateşkes yok" diye konuştu.

TÜRKİYE'NİN GÜVENLİ BÖLGE PLANINA 'İŞGAL' DEDİ

Mazlum Abdi'nin sözleri özetle şöyle:

"Türkiye'nin tekrar işgal saldırılarını başlatmasını bekliyoruz. Kontrol alanlarını genişletmek istiyorlar ve askeri operasyonun sona erdiğini resmen açıklamadlar. Til Temir ve Ayn İsa'yı kimseye devretmiyoruz birliklerimiz 2 yeri savunmaya devam edecek.

İşgal saldırısı, Amerikalılardan gelen yeşil ışıkla ve Trump ile Erdoğan arasındaki bir anlaşmayla gerçekleşti. Amerikalılar kendilerine bunun Trump'ın talimatı olduğunu ve Türkiye'nin saldıracağını söyledi. Amerikalıların Suriye'nin genel sorununu çözmedeki rollerinin farkındayız ve varlıklarının DAEŞ'in ortadan kaldırılması için, Rojava'dan tamamen geri çekilmelerini istemedik. Türkiye ile ABD arasındaki ateşkes anlaşmasının imzalanmasından bu yana, Türkiye anlaşmayı ihlal etmeye devam ediyor. Son zamanlarda Til Temr ve Ayn İsa kentlerine yapılan son saldırı buna canlı bir örnek.