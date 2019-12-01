Batman’da yapımı hala süren ve Türkiye’nin en uzun köprüsü olarak bilinen köprüde feci bir kaza meydana geldi. Köprüdeki çalışma sırasında, vinç, kaldırılmaya çalışılan tonlarca ağırlıktaki demiri taşıyamayınca devrildi. Hasar oluşan vincin kaldırılması için çalışma başlatıldı.
Batman'ın Hasankeyf ilçesinde yapımı süren 1001 metre uzunluğundaki köprüde çalışma sırasında iş makinesi devrildi.
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