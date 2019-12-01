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  • Son Güncelleme: 01.12.2019 16:46

'nin en uzun köprüsünde feci !

’da yapımı hala süren ve ’nin en uzun köprüsü olarak bilinen köprüde feci bir meydana geldi. Köprüdeki çalışma sırasında, , kaldırılmaya çalışılan tonlarca ağırlıktaki demiri taşıyamayınca devrildi. Hasar oluşan vincin kaldırılması için çalışma başlatıldı.

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