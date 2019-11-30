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  • 30.11.2019 11:56
  • Son Güncelleme: 30.11.2019 11:56

inde son dakika gelişmesi

'da meydana gelen olayda arkadaşıyla yürüyen 'nin arkasından gelen saldırgan silahını peş peşe ateşlemişti. Mevlevi'nin öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan şüpheliler adliyeye sevk edildi.

Mevlevi cinayetinde flaş gelişme
Şişli, Esentepe Mahallesinde 'da meydana gelen olayda arkadaşıyla yürüyen 'nin arkasından gelen saldırgan silahını peş peşe ateşlemişti.

Olay sırasında ağır yaralanan Mesut Mevlevi kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken, şüpheli olay yerinden yaya olarak kaçtı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şubesi ile Milli İstihbarat Teşkilatı () İstanbul Bölge Başkanlığı'nın ortaklaşa yürüttüğü çalışmalar kapsamında Arnavutköy'de düzenlenen operasyonda, Mevlevi'yi öldürdüğü iddia edilen Abdulvahap K. ile olayda kullanılan silahı temin ettikleri ve zanlının saklanmasına yardımcı oldukları iddiasıyla 4 şüpheli yakalandı.

Çalışmalarını sürdüren ekipler 6 şüpheliyi daha gözaltına aldı. Asayiş Şube Müdürlüğü Büro Amirliği'nde sorgulanan toplam 11 şüpheli adliyeye sevk edildi.

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