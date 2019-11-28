MİT'ten Mesut Mevlevi soruşturması için özel ekip

Şişli'de İranlı Mesut Mevlevi'nin öldürülmesine ilişkin aralarında cinayetin faili Abdulvahap K'nin de bulunduğu 5 kişi gözaltına alındı. Cinayetin uluslararası bağlantılarının araştırılması için de özel bir kuruldu.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şubesi ile Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) İstanbul Bölge Başkanlığı, 14 Kasım'da Şişli'de, İranlı Mesut Mevlevi'nin otomobilden ateş açılması sonucu öldürülmesine ilişkin çalışma başlattı. Çalışma kapsamında, bazı şüphelilerin kimlikleri belirlendi.

Çalışma kapsamında Mevlevi'yi öldürdüğü iddia edilen Abdulvahap K. Arnavutköy'de saklandığı eve düzenlenen operasyonda yakalandı. Asdulvahap K'ye silahı temin eden şüpheli V.S. Mersin'de, saklanacağı evi ayarlayan B.O. ile cinayetin zanlısıyla irtibatlı olduğu belirlenen iki şüpheli İstanbul'da lüks rezidansta gözaltına alındı.

Gözaltına alınan 5 şüphelinin Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğindeki işlemleri sürüyor. Bu arada cinayetin uluslararası bağlantılarının araştırılması için özel bir ekip oluşturuldu.

NE OLMUŞTU?

Şişli Esentepe Mahallesi Ecza Sokak üzerinde 14 Kasım akşamı meydana gelen olayda İran uyruklu Mesut Mevlevi (32), arkadaşı Nuri Ö. ile birlikte yürürken silahlı saldırıya uğramıştı. Arkadaşı Nuri Ö. ağır yaralanırken Mesut Mevlevi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti. Mesut Mevlevi'nin eski İran istihbarat görevlisi olduğu anlaşılmıştı.