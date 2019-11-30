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  • Son Güncelleme: 30.11.2019 11:51

Bakan Fatih Dönmez: ’ı bugün Avrupa’ya bağlıyoruz

ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Twitter'dan projesi ile ilgili paylaşımda bulundu. İpsala ilçesinde MS4 TANAP İstasyonu'ndaki TANAP Avrupa Bağlantısı Açılış Töreni, 'ın katılımıyla bugün gerçekleştirilecek.

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