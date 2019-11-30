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  • 30.11.2019 12:01
  • Son Güncelleme: 30.11.2019 12:01

Dubai'den gelen Adnancı tutuklandı

Organize Suç Örgütü'ne bağlı olduğu belirtilen , Dubai'den sınır dışı edilerek Türkiye'ye getirildi. Kuşçu, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Dubai'den gelen Adnancı tutuklandı

Alınan bilgiye göre, Organize Suç Örgütü davası kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan , 26 Kasım'da Dubai'den sınır dışı edildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, hava yoluyla Türkiye'ye gönderilen Kuşçu'yu, 'nda uçakta gözaltına aldı.

Örgütün finans yapılanması içerisinde olduğu öne sürülen Kuşçu'nun üzerindeki dijital malzemelere el konuldu.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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