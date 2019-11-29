Adnan Oktar organize suç örgütüne yönelik, aralarında örgütün elebaşı Adnan Oktar'ın da bulunduğu 167'si tutuklu 226 sanığın yargılandığı davanın 42. duruşmasına, sanık savunmalarının alınmasıyla devam edildi.

ADNAN OKTAR'A "TOKAT" KRİZİ

Duruşmada tutuklu sanık Zeynep Yalçın'a "1999'da aynı hücrede kalan Fırat Develioğlu Adnan Oktar'a tokat attı mı" sorusu soruldu. Zeynep Yalçın ise "Adnan Oktar'a kimse tokat atamaz" dedi. Mahkeme Başkanı da neden böyle bir yanıt verdiğini sordu. Zeynep Yalçın da ifadesini düzelterek "Kimse Adnan Oktar'a tokat atmadı" dedi. Zeynep Yalçın'a örgütten şikayetçi olan kızının görüntüleri izlettirildi ve "kızını emzirdin mi" şeklinde bir soru yöneltildi. Gözyaşlarını tutamayan Zeynep Yalçın'ın avukatı Esra Elif Kırımlı ise bu soruya sert tepki gösterdi.

'BABANA İFTİRA ATTIN MI?'

İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesince, Silivri Ceza İnfaz Kurumu Yerleşkesi karşısındaki salonda yapılan duruşmaya, aralarında Adnan Oktar'ın da bulunduğu 161'i tutuklu 165 sanık ile avukatları katıldı. Bazı müştekiler ve avukatları da salonda hazır bulundu.

Duruşmada "örgüt üyeliği" suçundan yargılanan tutuklu sanık Ferhunde Eda Babuna savunma yaptı.

Hüma Babuna'nın "Babam kadın kıyafeti ile dolaşıyor, annem eş değiştirme partilerine katılıyor" şeklindeki açıklamaları soruldu.

Sanık, Mahkeme Başkanı Mehmet Galip Perk'in, "Babanız (Prof. Cevat Babuna) yaşarken size bu gruptan çıkmanızı söyledi mi?" sorusu üzerine, "Hayır hiç demedi. Babam bu camiayı ve bizi desteklediği için birçok yerden atıldı. Bize karşı bir şey demedi. Gıyabımızda gidip mahkemelerde konuştu. Şu anda hayatta olsaydı bu manzaraya izin vermezdi." yanıtını verdi.

BABAN CEVAT BABUNA'YI ÖLÜM DÖŞEĞİNDE ZİYARET ETTİN Mİ?

Savunmasını tamamlayan Babuna'ya, bir müşteki avukatı, "Babanız ciddi hastalıklar geçirdi. Kendisini hiç ziyaret ettiniz mi?" diye sordu.

Babuna, soru üzerine, "Babamın hastalığından biz haberdar edilmedik. Babamız ve annemiz bizimle görüşmek istemedi. Arka plandaki örgütlenmeler yüzünden babamla görüşemedim. Babamı benden aldılar." yanıtını verdi.

Duruşmada, çapraz sorgusu tamamlanan Ferhunde Eda Babuna'nın ardından, kız kardeşi tutuklu sanık Ayşegül Hüma Babuna'nın savunması alındı.

Hüma Babuna da çok genç yaşlarda ABD'de bir evlilik yaptığını, kısa süre sonra boşandığını, evlendiği dönem zaten Adnan Oktar ile tanışık olduğunu, bu evlilikte ve boşanmada Oktar'ın herhangi bir etkisi olmadığını öne sürdü.

Babuna, yeğeni Emre Yaşar Ertüzün'ün, uzun yıllar kendi arkadaş gruplarıyla birlikte yaşadığını, evlenmek istediği kişiyi tasvip etmeyip buna yönelik maddi yardımda bulunmadıkları için gruplarından ayrıldığını savundu.