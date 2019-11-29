İstanbul'da su zammı engellendi

İstanbul'da CHP'nin su zammı geri tepti. Suya % 20 ile 80 arasındaki zam talebi, AK Parti ve Milliyetçi Hareket Partisi'nin (MHP) oylarıyla reddedildi. İstanbul'da CHP'nin zammı geri tepti. % 20 ile 80 arasındaki zam talebi, AK Parti ve MHP'nin oylarıyla reddedildi. İBB Meclisi'nde reddedildi! İstanbul'da suya zam yok İstanbul'da suya büyük zam! İSKİ'nin yüzde 80'e varan zam teklif ettiği ortaya çıktı!
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