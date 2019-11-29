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İstanbul'da su zammı engellendi

İstanbul'da CHP'nin su zammı geri tepti. Suya % 20 ile 80 arasındaki zam talebi, AK Parti ve Milliyetçi Hareket Partisi'nin (MHP) oylarıyla reddedildi.

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