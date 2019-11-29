Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy'u ziyaret etti.
Başkan Erdoğan, Zeytinburnu Belediyesi'ni ziyaret etti
Gün boyunca İstanbul'da birçok programa katılan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy'u ziyaret etti.
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