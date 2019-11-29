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  • Son Güncelleme: 29.11.2019 09:14

Son dakika: 'da terör operasyonunda 7 kişi gözaltına alındı

Son dakika... 'da terör örgütü /'ya yönelik operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda gözaltına alınan N.S, B.S, Ç.K, A.Ç, Y.U, İ.U. ve Y.S. hakkında "6415 sayılı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanun'a muhalefet" suçundan başlatıldı.

Diyarbakır'da terör operasyonu

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca istihbari çalışmalar sonucu terör örgütü /'ya bilerek ve isteyerek finans sağladıkları, terör örgütünün talimatları doğrultusunda hareket ettikleri belirlenen şüphelilerin yakalanmasına yönelik 'da bazı adreslere operasyon düzenlendi.

Operasyonda gözaltına alınan N.S, B.S, Ç.K, A.Ç, Y.U, İ.U. ve Y.S. hakkında "6415 sayılı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanun'a muhalefet" suçundan başlatıldı.

Açıklamada bölgede yaşayan vatandaşların huzur ve güvenliğinin sağlanması ve terörle mücadele kapsamında PKK/KCK'nin sivil yapılanması, işbirlikçi faaliyetleri ve finans kaynaklarının kurutulmasına yönelik operasyonlara artan azim ve kararlılıkla devam edildiği vurgulandı.

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