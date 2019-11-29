Son dakika: 4 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyon! Çok sayıda gözaltı var Son dakika... Baskı, şantaj, yağma gibi suçları işledikleri belirlenen organize suç örgütü üyelerine yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 34 şüpheli gözaltına alındı.

Haberler Güncel Haberleri Son dakika: 4 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyon! Çok sayıda gözaltı var