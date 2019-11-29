Son dakika: 4 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyon! Çok sayıda gözaltı var

Son dakika... Baskı, şantaj, yağma gibi suçları işledikleri belirlenen organize suç örgütü üyelerine yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 34 şüpheli gözaltına alındı. Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, baskı, şantaj, yağma gibi suçları işledikleri belirlenen organize suç örgütü üyelerine yönelik 4 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 34 şüpheli gözaltına alındı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.