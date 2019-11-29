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  • Son Güncelleme: 29.11.2019 09:50

Son dakika: 4 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyon! Çok sayıda gözaltı var

Son dakika... Baskı, şantaj, yağma gibi suçları işledikleri belirlenen organize suç örgütü üyelerine yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 34 şüpheli gözaltına alındı.

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