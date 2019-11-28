Bugünkü
Takvim
  • Güncel
  • 28.11.2019 15:38
  • Son Güncelleme: 28.11.2019 16:41

Başkan Erdoğan'dan taksicilere sürpriz ziyaret

Başkan , 'nı ziyaret ederek taksicilerle sohbet etti. Taksiciler, Başkan Erdoğan'a simit ve çay ikram etti.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Diyanet İşleri Başkanlığınca bir otelde düzenlenen 6. Din Şurası Kapanış Programı'nın ardından Çukurambar semtindeki Bayındır Taksi Durağı'nı ziyaret ederek taksici esnafıyla sohbet etti.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerGüncel HaberleriBaşkan Erdoğan'dan taksicilere sürpriz ziyaret
Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri