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Başkan Erdoğan: Üç maymunu oynuyorlar

Başkan Erdoğan, Batı ülkelerinde İslam düşmanlığının yayıldığını belirtti. “Lafa gelince demokrasiyi kimseye bırakmayanlar ’ın taciz edilmesi karşısında üç maymunu oynuyorlar” dedi.



Başkan , 35. İSEDAK (İslam İşbirliği Teşkilatı Ekonomik ve Ticari İşbirliği Daimi Komitesi) Toplantısı Açılış Töreni'nde dünyaya seslendi. İslam düşmanlığı ve yabancı karşıtlığının Batı'da bir veba gibi yayıldığını söyledi: Lafa gelince demokrasiyi ve insan haklarını kimseye bırakmayanlar, kendi topraklarında ın ve göçmenlerin taciz edilmesi karşısında üç maymunu oynuyor. Batı'nın 'i şımarttığını da belirten Erdoğan, "Filistinliler'in haklarına saygı duymayan İsrail, bölge ile beraber tüm dünyanın geleceğini tehlikeye atıyor. 'ü yağmalayarak sadece kendi inançlarının merkezi haline getirmeye çalışanlar, büyük bir yanlışın içindedir" dedi. Erdoğan, Güvenlik Konseyi'nin de yapısal olarak değişmesi gerektiğini söyledi.



YILDA 1000 TON BOR
Erdoğan dün Vizyoner' 19 programında da konuştu: Boru aldık, işledik, ürüne dönüştürdük. helikopterlerde, uçaklarda, askeri kıyafetlerde, zırh olarak kullanılacak bor karbürü üretimine başlıyoruz. Bandırma'da temelini attığımız fabrikayı iki yılda tamamlayacak ve yılda 1000 ton bor karbürü üreteceğiz.

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