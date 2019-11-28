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  • Son Güncelleme: 28.11.2019 10:05

Son dakika: da düğüm çözüldü! İşte yeni düzenleme

Son dakika haberine göre ‘Nafakada 5 yıl sınırı’, bakanlıklar arasındaki anlaşmazlık nedeniyle 3. yargı paketine kaldı. da ise takdir hakime bırakılacak.

Süresiz nafakada düğüm çözüldü!

Yargı Reformu kapsamında, 'nın 'ye sunması beklenen 2. Yargı Paketi'nde yer alan nafaka düzenlemesi üst sınırın belirlenmesi aşamasında tıkandı. Adalet Bakanlığı ile Aile, Çalışma ve Bakanlığı'nın, üst sınır konusunda anlaşma sağlayamadığını, bu nedenle düzenlemenin 3. Yargı Paketi'ne kalacağı açıklandı.

ALT SINIR KESİN 2 YIL
Her iki bakanlık, nafakada evlilik süresine bakılmaksızın nafaka ödeme alt sınırını anlaşarak 2 yıl olarak belirledi. Adalet Bakanlığı üst sınırın evlilik süresi dikkate alınmaksızın 5 yılla sınırlı kalmasını talep etti.

Aile, Bakanlığı ise üst sınırın 5 yıl olarak belirlenmesinin mağduriyet yaratacağını ileri sürerek, evlilik süresi kadar olmasında ısrarcı oldu. Her iki bakanlık arasında düğüm haline gelen sorunun çözüm adresi ise olacak. Başkan Erdoğan, nafakanın üst sınırına ilişkin olası diğer ihtimalleri masaya yatırarak son kararı verecek.

SÜRESİZ NAFAKA DÜĞÜMÜ ÇÖZÜLDÜ
uygulamasında ise her iki bakanlık uzlaşmaya vardı. Buna göre, süresiz nafaka uygulaması kalkmayacak. Hakime bazı istisnai durumlar için, takdir yetkisi verilecek. Örneğin bir hakim, kadının boşandığı yaş, çocuk sayısı ve engellilik gibi durumlarında süresiz nafaka kararı verebilecek.

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