Milli İstihbarat Teşkilatının (MİT) düzenlediği operasyonla, PKK/KCK adına Sincar'da faaliyet yürüten en üst düzey kadın örgüt mensubu "Medya Agit" kod adlı Beraat Afşin etkisiz hale getirildi.

KIRMIZI KATEGORİDEYDİ

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, 19 Kasım'da MİT'in operasyonuyla etkisiz hale getirilen Afşin, "kırmızı kategori"de aranıyordu.

BİRÇOK ÇATIŞMAYA KATILDI

PKK'nın kırsal kadrosuna 1997'de katılan Afşin, 2000'li yıllarda Türkiye'de silahlı faaliyetler yürüttü ve birçok çatışmaya katıldı.

Kandil'de 2010'da, "Mahmur cephe komutanlığı"nda ise 2014'te görev yapan Afşin, son olarak PKK/KCK'nın silahlı kadın yapılanması "YJA-Star" ve Sincar silahlı kadın yapılanması "YJŞ"de askeri kanat sorumlusu olarak faaliyet yürüttü.

İşte operasyondan kareler:





