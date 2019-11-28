Muğla'da son dakika... Afet ve Acil Durum Yönetimi Deprem Dairesi Başkanlığı (AFAD) tarafından yapılan son dakika açıklamasına göre, merkez üssü Muğla'nın Dalaman ilçesinde 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Saat 09.52'de yerin 6.98 kilometre altında gerçekleşen deprem kısa süreli paniğe neden oldu.

AFAD tarafından yapılan açıklamaya göre, depremi en çok hisseden bölgeler Muğla'nın Dalaman, Ortaca ve Fethiye ilçeleri olarak açıklandı.

SON DEPREMLER

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer

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2019.11.28 08:31:04 37.7967 29.7863 5.0 -.- 1.7 -.- GEMIS-CARDAK (DENIZLI)

2019.11.28 08:16:15 40.7482 27.8300 7.5 -.- 1.4 -.- MARMARA DENIZI

2019.11.28 06:58:35 36.4282 27.2832 7.4 -.- 1.7 -.- KOS ADASI (AKDENIZ)

2019.11.28 06:20:48 41.5620 25.5110 5.3 -.- 2.0 -.- BULGARISTAN

2019.11.28 06:03:44 37.5052 30.4433 2.8 -.- 1.6 -.- CEBIS-CELTIKCI (BURDUR)

2019.11.28 05:57:51 40.8360 28.2253 8.5 -.- 1.7 -.- SILIVRI ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI)

2019.11.28 05:40:03 40.6060 28.9803 4.1 -.- 1.1 -.- ESENKOY-CINARCIK (YALOVA)

2019.11.28 04:29:18 37.3478 29.3963 5.0 -.- 1.3 -.- KOKE-ACIPAYAM (DENIZLI)

2019.11.28 04:22:59 38.3583 28.0493 11.2 -.- 1.1 -.- BOZDAG-ODEMIS (IZMIR)

2019.11.28 04:12:15 37.8245 29.6755 5.3 -.- 1.9 -.- CARDAK (DENIZLI)

2019.11.28 03:43:42 38.8468 40.7715 9.9 -.- 1.5 -.- KUSBURNU-(BINGOL)

2019.11.28 03:27:25 36.5750 27.4875 24.3 -.- 1.0 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ)

2019.11.28 02:26:03 37.8470 29.6417 3.6 -.- 1.6 -.- TUTLUCA-BOZKURT (DENIZLI)

2019.11.28 01:29:52 36.6782 28.1638 68.4 -.- 2.2 -.- BAYIR-MARMARIS (MUGLA)

2019.11.28 01:03:12 36.4602 28.7073 5.0 -.- 2.1 -.- AKDENIZ