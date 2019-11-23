Nafaka kazanca göre belirlenir Takvim Gazetesi yazarı Avukat Feride Hilal İmal bugün köşesinde kaleme aldığı yazıda yine okuyucularımızdan gelen soruları yanıtladı. İşte İmal'e sorulan sorular ve yanıtları...

İştirak nafakasının ödenme durumu nedir?

Türk Medeni Kanunu'nun 327/1 maddesiyle, karı-kocanın arasında evlilik ilişkisi bitmiş dahi olsa, çocukların bakımı, korunması ve eğitimi için tüm giderlerin karşılanması teminat altına alınmıştır.



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SİZ SORUN YAZARIMIZ CEVAPLASIN / FERİDE HİLAL İMAL Türk Medeni Kanunu'nun 327/1 maddesiyle, karı-kocanın arasında evlilik ilişkisi bitmiş dahi olsa, çocukların bakımı, korunması ve eğitimi için tüm giderlerin karşılanması teminat altına alınmıştır. İştirak nafakası, gerçekleşen boşanmada velayet hakkı kendisine verilmemiş olan eşin, velayeti elinde bulunduran eşe/çocuğa karşı ödediği aylık geçinme ücretini temsil eder. Taraflar her zaman değişen ekonomik koşullar karşısında nafaka miktarının artırılmasını veya azaltılmasını mahkemeden talep edebilir. Çocuğun 18 yaşını doldurmasıyla herhangi bir mahkeme kararına gerek kalmaksızın nafaka borcu ortadan kalkar. Eğitim hayatına devam eden çocuk artık reşit olduğundan, bizzat mahkemeye başvurarak kendisine eğitim nafakasının ödenmesini de talep edebilir. Kıdem tazminatının hesabı, bilinenin aksine işçinin son maaşından ibaret değildir. Bu hesaplamada işçiye yapılan sürekli kazanımlar da hesaba dahil edilecek ve işçinin brüt maaşı bu yolla hesaplanacaktır. Kıdem tazminatı hesaplanırken, işçinin maaşı, primi, ikramiyeleri, gibi düzenli bir şekilde yapılan her türlü ödeme,hesaplamada dikkate alınır. TÜM MANŞETLER