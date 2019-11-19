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  • Son Güncelleme: 19.11.2019 09:39

Son dakika: Emniyet ve 'ten ortak operasyon: 3 terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika haberi... İç güvenlik operasyonları kapsamında, kırsalında gerçekleştirilen operasyonda 3 terörist, silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi.

3 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, iç güvenlik operasyonları kapsamında, kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü ve Milli İstihbarat Teşkilatı () Başkanlığında gerçekleştirilen operasyonda 3 teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi.

Etkisiz hale getirilen teröristlerin, / terör örgütünde sözde Cudi grubu sorumlusu Andok kod adlı Mahmut Taş ile YPS sorumlusu Adil kod adlı Hüsnü Kaplan olduğu tespit edildi.

Bölgede operasyonlar devam ediyor.

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