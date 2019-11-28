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  • 28.11.2019 10:11
  • Son Güncelleme: 28.11.2019 10:11

MSB: 593 Suriyeli ’daki evlerine dönüş yaptı

MSB: Terör örgütü /’nin baskısından kaçarak ât bölgesindeki Cerablus’a sığınan 593 Suriyeli kardeşimiz gönüllü ve güvenli şekilde ’daki evlerine dönüş yaptı.

Bakanlık açıkladı: Dönüyorlar
Milli Savunma Bakanlığı resmi Twitter hesabından yapılan açıklama şöyle: Suriyeli kardeşlerimizin Barış Pınarı Harekâtı bölgesindeki evlerine dönüşleri devam ediyor.



Terör örgütü /'nin baskısından kaçarak ât bölgesindeki Cerablus'a sığınan 593 Suriyeli kardeşimiz gönüllü ve güvenli şekilde 'daki evlerine dönüş yaptı.

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