PKK elebaşı Duran Kalkan ABD ve Rusya'yı suçladı!

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) polis ve istihbarat birimlerinin yurtiçinde ve sınır ötesinde gerçekleştirdikleri harekat ve operasyonlar terör örgütü PKK'nın nefes almasına bile izin vermezken, örgütün eli kanlı elebaşları ABD ve Avrupa'yı suçladı.

TÜRK ASKERİ KÖŞEYE SIKIŞTIRINCA YARDIM ALDIKLARI ABD VE RUSYA'YI SUÇLADILAR!

PKK'nın eli kanlı elebaşlarından sözde Yürütme Komitesi Üyesi Duran Kalkan dün yaptığı açıklama, "(Amerika bizi niye kurtarmıyor, Avrupa bizi niye kurtarmıyor, Rusya bizi niye kurtarmıyor) demenin hiçbir anlamı yoktur. Bunlar zaten Kürdistan'ı bölüp bu hale getirmişler. Bu soykırımcı düzeni bunlar kurmuşlar. Soykırımcıdan, cellattan umut beklenemez, kurtuluş öngörülemez. Burada yanılgı ve yanlışlık var" ifadeleriyle batının ve Amerika'nın maşası olduklarını ve kendi halklarını katlettiklerini itiraf etti.