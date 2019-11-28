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  • 28.11.2019 12:05
  • Son Güncelleme: 28.11.2019 12:05

elebaşı ve 'yı suçladı!

Şanlı Türk askeri hain terör örgütü ’yı köşeye sıkıştırdıkça eli kanlı örgütün elebaşı , tırlar dolusu silah yardımı aldıkları ’yi ve kalkan teminatı aldıkları ’yı suçladı.

PKK elebaşı Duran Kalkan ABD ve Rusya'yı suçladı!

Türk Silahlı Kuvvetleri () polis ve istihbarat birimlerinin yurtiçinde ve sınır ötesinde gerçekleştirdikleri harekat ve operasyonlar terör örgütü 'nın nefes almasına bile izin vermezken, örgütün eli kanlı elebaşları ve Avrupa'yı suçladı.

TÜRK ASKERİ KÖŞEYE SIKIŞTIRINCA YARDIM ALDIKLARI ABD VE RUSYA'YI SUÇLADILAR!
PKK'nın eli kanlı elebaşlarından sözde Yürütme Komitesi Üyesi dün yaptığı açıklama, "(Amerika bizi niye kurtarmıyor, Avrupa bizi niye kurtarmıyor, bizi niye kurtarmıyor) demenin hiçbir anlamı yoktur. Bunlar zaten Kürdistan'ı bölüp bu hale getirmişler. Bu soykırımcı düzeni bunlar kurmuşlar. Soykırımcıdan, cellattan umut beklenemez, kurtuluş öngörülemez. Burada yanılgı ve yanlışlık var" ifadeleriyle batının ve Amerika'nın maşası olduklarını ve kendi halklarını katlettiklerini itiraf etti.

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