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  • 22.09.2019 11:10
  • Son Güncelleme: 22.09.2019 11:10

'den 'ye 200 TIR'lık yeni sevkiyat!

hain terör örgütü 'nın uzantısı olan 'ye destek vermekten vazgeçmiyor. Hem ile ortak devriye gerçekleştiren hem de YPG'ye alenen silah yardımı yapan ABD, bölgeye yaklaşık 200 TIR daha gönderdi.

ABD'den YPG'ye 200 TIR'lık yeni sevkiyat!

, Irak'tan 'nin terör örgütü / işgalindeki bölgeye, lojistik destek amaçlı yaklaşık 200 tır gönderdi.

ABD'nin Suriye'de terör örgütü YPG/PKK'ya verdiği destek sürüyor.

Terör örgütüne lojistik destek sağlayan ABD, bu kapsamda dün akşam saatlerinde, Suriye-Irak sınırındaki Simelka kapısından yeni sevkiyat yaptı.
YPG/PKK işgalindeki bölgelere gönderilen yaklaşık 200 tırda inşaat malzemesi, kapalı kasalar, prefabrik evler ve yakıt tankerleri bulunuyor.

Örgütün işgalindeki Ayn İsa ve Şeddadi bölgelerine 9 Eylül'de 55 tırla kapalı kasalar, dört çeker araçlar ve iş makineleri sevk eden ABD, 4 Eylül'de de örgüt işgalindeki bölgelere içinde geniş araçlar, iş makineleri, yakıt tankerleri ve jeneratörler bulunan 60 tır sokmuştu.

ile mücadeleyi gerekçe göstererek 2015'ten bu yana YPG/PKK'ya askeri destek veren ABD'nin Suriye'de halen 18 üs ve askeri noktada 2 bin civarı personeli bulunuyor.

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