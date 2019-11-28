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  • Son Güncelleme: 28.11.2019 09:22

Bakanlık için harekete geçti! 'de define detayı...

12 bin yıllık 'de define arayanlar gölü kuruttu ve florasını bozdu. Bunun üzerine define aramalarına ilişkin olarak Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği'nde değişikliğe gitti.

Bakanlık Dipsiz Göl için harekete geçti!

'de bulunan 12 bin yıllık 'de define aramak istenirken gölün kuruması ve görüntünün kirlenmesi nedeniyle harekete geçti.

Bakanlık bugün 'de Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği'ne ekleme yaptı.

Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği'nde, seçme-eleme kriterleri uygulanacak projeler listesine "Define arama projeleri" eklendi.

Böylece define aramak istendiğinde Bakanlık üzerinden onay alınıp, definenin aranacağı yere ilişkin ÇED uygunluğu şartı gelecek.

DİPSİZ GÖL ESKİ HALİNE GETİRİLMEYE ÇALIŞILIYOR
Define aramak istenirken tahrip edilen ve kuruyan Dipsiz Göl'e su pompalanmaya başladı. Bununla birlikte göl çevresinin flora ve endemik türlerinin korunmasına yönelik de çalışma başlatıldı.

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