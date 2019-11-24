define arandı. Ancakhiçbir şey bulunamadı.Gölün yeniden eski halinegelmesi için çalışma başlatıldı.'nca hazırlanandört maddelik Eylem Planıkapsamında göl için alanadökülen, dayanıksız toprakçıkarıldı. Yerine isesuya dayanıklıGöl alanına dünde yandaki deredenboru hatlarıyladoğal kaynaksuyu verilmeyebaşlandı.çalışmalarlailgili şu açıklamayıyaptı: "Göl tabanınındoğal habitattan, yakındakidereden su alınarak beslenmesisağlandı. Dereden,doğal ortamdan aldığımızsuyla besleme yapıyoruz.Bir, iki gün bu beslemeyiyapacağız. Yağışlarlaalanın tamamıyladolacağını öngörmekteyiz."