Gümüşhane'deki Dipsiz Göl'de define arandı. Ancak hiçbir şey bulunamadı. Gölün yeniden eski haline gelmesi için çalışma başlatıldı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nca hazırlanan dört maddelik Eylem Planı kapsamında göl için alana dökülen, dayanıksız toprak çıkarıldı. Yerine ise suya dayanıklı kireçli ve killi toprak atıldı. Göl alanına dün de yandaki dereden boru hatlarıyla doğal kaynak suyu verilmeye başlandı.
Vali Kamuran Taşbilek, çalışmalarla ilgili şu açıklamayı yaptı: "Göl tabanının doğal habitattan, yakındaki dereden su alınarak beslenmesi sağlandı. Dereden, doğal ortamdan aldığımız suyla besleme yapıyoruz. Bir, iki gün bu beslemeyi yapacağız. Yağışlarla alanın tamamıyla dolacağını öngörmekteyiz."
Vali Kamuran Taşbilek, çalışmalarla ilgili şu açıklamayı yaptı: "Göl tabanının doğal habitattan, yakındaki dereden su alınarak beslenmesi sağlandı. Dereden, doğal ortamdan aldığımız suyla besleme yapıyoruz. Bir, iki gün bu beslemeyi yapacağız. Yağışlarla alanın tamamıyla dolacağını öngörmekteyiz."
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.