Dipsiz Göl eski haline dönecek Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Gümüşhane'deki Dipsiz Göl'ü eski haline getireceklerini belirterek, "Sayın Cumhurbaşkanı'mızın da talimatlarıyla Dipsiz Göl'ün eski haline getirilmesi için 4 maddelik bir eylem planı belirledik" dedi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Gümüşhane'deki Dipsiz Göl'ü eski haline getireceklerini belirterek, "Sayın Cumhurbaşkanı'mızın da talimatlarıyla Dipsiz Göl'ün eski haline getirilmesi için 4 maddelik bir eylem planı belirledik" dedi. Sinop'ta çeşitli programlara katılan Kurum, şöyle konuştu: "Gölümüzü eski haline getirecek, göl kıyısındaki mikroorganizmaları yeniden canlandıracak ve aynı su seviyesini koruyacak şekilde su takviyesini doğal olarak buraya yapıyoruz. Türkiye'nin neresinde olursa olsun yapılacak kazılara ilişkin, artık bakanlığımızdan ÇED raporu alma zorunluluğu getirdik."





KURUM PARA SOHBETLERİNDE

Türkiye'nin ilk yerli ve milli ekonomi kanalı APara'nın düzenlediği 'Para Sohbetleri'nin üçüncü konuğu Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum oldu. Kurum, gayrimenkul ve inşaat sektörü temsilcileri ile bir araya geldi. Kurum, APara Genel Yayın Koordinatörü Özlem Doğaner'in moderatörlüğünde soruları cevaplandırdı.