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  • 28.11.2019 09:03
  • Son Güncelleme: 28.11.2019 09:03

Müftülüğü’nden sahte peygamberin cenazesiyle ilgili açıklama

’de beş gün önce kalp yetmezliği nedeniyle hayatını kaybeden ve kamuoyunda ’sahte peygamber’ olarak tanınan dün ’da toprağa verildi. Sosyal medyadan gelen tepkiler üzerine, Bursa İl Müftülüğü cenaze işlemleri ve defin işlemleri ile ilgili personelinin bulunmadığını ve yer almadığını açıkladı.

Müftülükten sahte peygamber açıklaması
İl Müftülüğü'nden yapılan açıklamada "ABD'de ölüp, 27/11/2019 tarihinde Bursa'da defnedilen İskender Erol Evrenosoğlu'nun, cenaze namazı ve defin işlemleri kendi elemanlarınca gerçekleştirilmiş olup; hiçbir Diyanet ve İl müftülüğü personeli bulunmamış ve yer almamıştır.Kamuoyuna saygıyla arz ederiz" denildi.


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