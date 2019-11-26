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  • Son Güncelleme: 26.11.2019 14:29

'den son dakika açıklaması: "Bunların sorumlusu onlardır"

"Beştepe'de bir 'li" yalanıyla kendisine kurulduğunu söyleyen , Twitter hesabından yeni bir açıklama yaptı. Hala aydınlatılamayan kumpas hakkında parti içindeki bazı kişileri hedef gösteren Muharrem İnce, "Ben değil, bütün partililer son birkaç günde istemediğimiz şeyleri yaşıyorsak bunun sorumlusu partide olup kendilerini partinin değerleriyle buluşturamamış insanlardır." ifadelerini kullandı.

Muharrem İnce'den son dakika açıklaması!

'li , sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Ben değil, bütün partililer son birkaç günde istemediğimiz şeyleri yaşıyorsak bunun sorumlusu partide olup kendilerini partinin değerleriyle buluşturamamış insanlardır." dedi.

Muharrem İnce'nin açıklamaları şu şekilde;

Her Cumhuriyet Halk Partili için, parti her şeyin önünde ve üstündedir. Partiyi korumak, partinin değerlerinin taşıyıcısı olmaktır. Ben değil, bütün partililer son birkaç günde istemediğimiz şeyleri yaşıyorsak bunun sorumlusu partide olup kendilerini partinin değerleriyle buluşturamamış insanlardır.

"AYNI TEKNEDE TATİL YAPTILAR"
Muharrem İnce, konuyla ilgili yaptığı basın açıklamasında gazetecilerin "kimi kastediyorsunuz?" sorusuna isim vermeden, "Onlar kendilerini bilirler. Çok iyi bilirler. Mesela aynı teknede yazın tatil yapmışlardır." ifadelerini kullanmıştı.

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