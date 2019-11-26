CHP'li Muharrem İnce, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Ben değil, bütün partililer son birkaç günde istemediğimiz şeyleri yaşıyorsak bunun sorumlusu partide olup kendilerini partinin değerleriyle buluşturamamış insanlardır." dedi.

Muharrem İnce'nin açıklamaları şu şekilde;

Her Cumhuriyet Halk Partili için, parti her şeyin önünde ve üstündedir. Partiyi korumak, partinin değerlerinin taşıyıcısı olmaktır. Ben değil, bütün partililer son birkaç günde istemediğimiz şeyleri yaşıyorsak bunun sorumlusu partide olup kendilerini partinin değerleriyle buluşturamamış insanlardır.

"AYNI TEKNEDE TATİL YAPTILAR"

Muharrem İnce, konuyla ilgili yaptığı basın açıklamasında gazetecilerin "kimi kastediyorsunuz?" sorusuna isim vermeden, "Onlar kendilerini bilirler. Çok iyi bilirler. Mesela aynı teknede yazın tatil yapmışlardır." ifadelerini kullanmıştı.