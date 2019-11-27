CHP, gazeteci Rahmi Turan'ın 'bir CHP'linin Külliye'ye gittiği' yazısıyla karıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Muharrem İnce iddiayı net bir dille yalanladı. Ancak CHP skandallar zincirine bir halka daha taktı. Önceki gün yapılan MYK'da da iddialar ve ardından yapılan açıklamalar masaya yatırıldı. Parti yönetimi, genel merkez kaynaklı olduğu ortaya çıkan kumpasla ilgili sadece Kılıçdaroğlu ve parti sözcüsünün açıklama yapmasını kararlaştırdı.
Milletvekillerine konuşma yasağı getiren CHP, 'parti içinde çete' olduğunu söyleyen Muharrem İnce'yle ilgili disiplin sürecini ise şimdilik başlatmayacak. Ancak İnce'nin eleştirilerinin, devam etmesi halinde disiplini gündemine alacak.
EVRİN GÜVENDİK
Milletvekillerine konuşma yasağı getiren CHP, 'parti içinde çete' olduğunu söyleyen Muharrem İnce'yle ilgili disiplin sürecini ise şimdilik başlatmayacak. Ancak İnce'nin eleştirilerinin, devam etmesi halinde disiplini gündemine alacak.
EVRİN GÜVENDİK
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