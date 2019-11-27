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Bay Kemal'den sıkıyönetim! krizi susarak aşacak

’nin genel merkez kaynaklı kumpas krizini atlatma planı ortaya çıktı. ’nun kendisi ve parti sözcüsü dışında herkese konuşma yasağı getirdiği anlaşıldı.

Bay sıkıyönetim!
CHP, gazeteci Rahmi Turan'ın 'bir 'linin 'ye gittiği' yazısıyla karıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile iddiayı net bir dille yalanladı. Ancak CHP skandallar zincirine bir halka daha taktı. Önceki gün yapılan MYK'da da iddialar ve ardından yapılan açıklamalar masaya yatırıldı. Parti yönetimi, genel merkez kaynaklı olduğu ortaya çıkan kumpasla ilgili sadece ve parti sözcüsünün açıklama yapmasını kararlaştırdı.



Milletvekillerine konuşma yasağı getiren CHP, 'parti içinde çete' olduğunu söyleyen Muharrem İnce'yle ilgili disiplin sürecini ise şimdilik başlatmayacak. Ancak İnce'nin eleştirilerinin, devam etmesi halinde disiplini gündemine alacak.


EVRİN GÜVENDİK


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