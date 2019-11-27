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  • 27.11.2019 21:01
  • Son Güncelleme: 27.11.2019 21:01

Twitter'dan duyurdu: Biraz önce Rahmi Turan aradı

, ‘Beştepe’ye çıktı’ iddiasının ardından Twitter hesabından açıklama yaptı. "Biraz önce Rahmi Turan aradı." diyen İnce, Turan'ın kendisinden özür dilediğini ve "Aklandınız artık, buna sevindim." dediğini duyurdu.

İnce duyurdu: Biraz önce Rahmi Turan aradı

, çok tartışılan 'Erdoğan ile görüşen 'li' iddiası ile ilgili olarak yeni bir açıklama daha yaptı.

İnce, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, iddiayı ortaya atan yazar Rahmi Turan'ın kendisini aradığını ve özür dilediğini söyledi.

İnce, şu mesajı paylaştı:

"Biraz önce Rahmi Turan aradı. "Sağlık sorunları olduğunu, bu sorunları yaşarken Talat Atilla'nın bu haber yüzde yüz doğru diyerek kendisini oyuna getirdiğini" söyledi. "Aklandınız artık, buna sevindim, sizden tekrar özür diliyorum" dedi."

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